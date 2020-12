Radialista e político de Juazeiro do Norte, Normando Sóracles morre com Covid-19

Durante a internação, Sóracles gravou vídeo pedindo que as pessoas 'se cuidem' para evitar a doença.





O radialista e vereador de Juazeiro do Norte Normando Sóracles, morreu aos 60 anos, na tarde desta sexta-feira (25). Ele estava internado no Hospital São Camilo, em Fortaleza, após testar positivo para Covid-19, no início do mês de dezembro. Ele deixa a esposa Adriana Russo e os filhos, Daniel Damasceno e Lívia Romana.





Familiares do radialista divulgaram uma nota lamentando a perda dele.





"É com imenso pesar que a família do radialista e empresário Normando Sóracles comunicam aos amigos e a toda a população o seu falecimento. O óbito ocorreu na tarde desta sexta-feira, 25, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Camilo, em Fortaleza, em consequência de complicações decorrentes de infecção por Covid-19. A família agradece a todos pelas mensagens, demonstração de carinho e orações, recebidas durante o período em que Normando lutou pela vida."





Normando chegou a gravar um vídeo no hospital pedindo que as pessoas se cuidem para evitar o contágio da Covid-19.









Vida e carreira





Normando Sóracles é natural da cidade de Cajazeiras, interior da Paraíba, mas era radicado em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele atuou na região como radialista e fundou veículos de comunicação que divulgavam notícias do Cariri.





O radialista também exerceu cargo de vereador no município de Juazeiro do Norte, foi suplente de deputado federal e candidato ao cargo de prefeito da cidade no ano de 2016.





Luto oficial





A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de três dias pela morte do radialista. O atual prefeito da cidade, Arnon Bezerra, publicou uma mensagem em que lamenta a morte de Normando.





"Ao mesmo destaca a relevância do trabalho prestado a Juazeiro do Norte e toda a região do Cariri, na área empresarial, política e da comunicação", escreveu.

(Diário do Nordeste)