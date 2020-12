Sinalização precária piora situação de trânsito em Sobral

A sinalização de trânsito na cidade de Sobral, principalmente no Centro, está incomodando motoristas.

Na Praça de Cuba, em um pequeno trecho de aproximadamente 100 metros, na Rua Coronel Rangel, tem três semáforos com distância de 50 metros um do outro causando transtorno no horário de pico. O problema está na falta de sincronização destes semáforos, pois quando um abre o outro fecha e, como a distância entre eles é curta, o engarrafamento é inevitável. O motoqueiro Evandro Sousa, 34, borracheiro, disse que “não é correto, pois além de muitas ruas estarem interditadas, o problemas nos semáforos, causa transtorno e, se o órgão competente pudesse fazer alguma coisa, seria melhor para nós”.





A interdição de algumas ruas do centro piora a situação aumentando o fluxo de veículos nas vias alternativas que além de não suportarem o número grande de veículos precisam estar bem sinalizadas para evitar transtornos.





Em outro trecho na Rua Tabelião Idelfonso Cavalcante, próximo à passagem de nível, as luzes de dois semáforos instalados neste trecho estão fracas. Um motorista que não quis se identificar disse que “em alguns horários quando a claridade do sol está um pouco mais forte é difícil ver as luzes do semáforo, pois não dá para ver se está aberto ou fechado”.





O semáforo que fica no cruzamento das ruas Jornalista Deolino Barreto com a Desembargador Moreira da Rocha, sentido Avenida do Contorno praça São Francisco, vez enquanto fica encoberto por algumas árvores de forma que os galhos atrapalham a visão dos motoristas que só conseguem ver o equipamento de sinalização quando estão bem próximo ao cruzamento. A Prefeitura tem feito o trabalho de poda, mas o problema é que o tempo de uma poda para outra demora muito.





Fonte: Edwalcy Santos/SobralPost