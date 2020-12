TRAGÉDIA: Adolescente de 16 anos é encontrada morta em lagoa no interior do Ceará

Uma adolescente de 16 anos foi encontrada morta na lagoa do distrito de Vila Miragem, no município de Caririaçu, no interior do Ceará, no último domingo (20). A vítima foi identificada como Lúcia Vanda Gonçalo Ferreira. O corpo foi encontrado por um homem que pescava na lagoa.





Segundo equipes da Polícia Militar (PM), que estiveram no local colhendo informações sobre o caso, a adolescente não apresentava marcas de violência aparentes. A causa da morte é investigada pela Coordenadoria de Medicina Legal.





Amigos da vítima relatam que a janela de um dos cômodos da casa onde a adolescente morava havia sido arrombada momentos antes de a vítima ser encontrada morta.





Fonte: G1/CE