Diocese de Sobral mantém Klebson Carvalho como diretor da Santa Casa por mais 4 anos

A Associação da Santa Casa de Misericórdia de Sobral se reuniu e elegeu, nesta segunda-feira (21), a Diretoria Executiva para o próximo quadriênio (2021/2024). A eleição aconteceu no Auditório Dom Walfrido da Diocese de Sobral e teve a participação do provedor do Complexo Santa Casa, Bispo Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos e de poucas pessoas da direção devido a pandemia.





“Prometo exercer a profissão e a função de diretor-geral do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral com dignidade, ética e profissionalismo”, destacou Klebson Carvalho em seu discurso de posse.





Na ocasião, o Diretor-Geral apresentou as reformas e construções realizadas em todas as unidades do Complexo Santa Casa nos últimos dois anos.





Via Sobral Online