TRAGÉDIA: GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO FAZ UMA VITIMA FATAL NA CE 187 EM SÃO BENEDITO

Um grave acidente entre um veículo modelo prisma e uma motocicleta deixou um homem morto na noite desta sexta-feira (25), na rodovia que liga os municípios de São Benedito a Ibiapina (CE 187).





Segundo informações da polícia, os veículos trafegavam em direção contrária quando ocorreu a colisão frontal. O piloto da motocicleta identificado como Francisco Daniel Rodrigues do Nascimento, tinha 31 anos e morreu no local do acidente. Ainda segundo a PM o condutor do veículo prisma não foi encontrado no local.





Equipes da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual realizam os procedimentos legais até a chegada da perícia e rabecão.





(Ibiapaba 24 horas)