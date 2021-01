TRAGÉDIA: Quatro pessoas da mesma família morrem em acidente na CE-187; duas das vítimas eram crianças

Uma família morreu vítima de um acidente fatal envolvendo um caminhão e um carro de passeio no fim da tarde desta quinta-feira (31), nas proximidades do km 295 da CE 187, município de Nova Russas, no Interior do Ceará. Morreram na colisão o pai, a mãe, e duas crianças, de dois e três anos.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar esteve no local do acidente para ajudar no resgate das vítimas. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o motorista do caminhão ficou no local, prestou socorro e foi conduzido pela Força Tática de Nova Russas à Delegacia localizada na cidade de Crateús.





As vítimas são o casal, Vicente de Paulo Rodrigues Batista (44), que conduzia o carro, Manoela de Carvalho Sousa (24) e os dois filhos menores do casal.





O motorista realizou o teste de bafômetro, que deu negativo. Ele prestou depoimento e foi liberado.





