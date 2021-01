Em duro pronunciamento, Bolsonaro diz que aborto jamais deve ser aprovado no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta quarta-feira (30) a decisão do Senado da Argentina que tornou legal o aborto de bebês na Argentina.





Em um post nas redes sociais, Bolsonaro disse que “lamenta pelas vidas das crianças argentinas, sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com a anuência do Estado”.





O presidente também afirma que, se depender dele, o aborto jamais será aprovado no Brasil.





O Senado da Argentina aprovou nesta quarta-feira a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação, uma decisão celebrada por milhares de ativistas feministas aglomeradas aguardaram a votação durante mais de 12 horas nas proximidades do Congresso.





(RC)