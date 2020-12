TRAGÉDIA: Três crianças morrem carbonizadas após serem deixadas trancadas em casa por mãe que foi para bar

Vizinhos ainda tentaram tirar crianças do local, mas casa estava trancada com cadeado.





Uma tragédia foi registrada na noite desse sábado (19) na Rua Cumaru, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco. Três irmãos morreram carbonizados dentro de casa depois que a mãe saiu para um bar e os deixou trancados dentro do imóvel.





Entre as vítimas estão o pequeno Caio Evangelista Monteiro, de 2 anos, Diogo Evangelista Monteiro, de 4 anos e a bebê Vitoria Sofia, de 8 meses.





A suspeita é que o fogo tenha começado por um curto circuito em um ventilador. Mas somente a perícia deve confirmar. O imóvel era pequeno de madeira e ficava atrás de uma casa. Medindo aproximadamente 12 metros quadrados, logo foi totalmente consumido pelas chamas.





Os vizinhos ainda tentaram socorrer as crianças ao ouvir os gritos, mas como a casa estava trancada com um cadeado, não foi possível retirar os três irmãos.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h20 e chegou no local em cerca de 4 minutos. No entanto, nada pode fazer para salvar as crianças. Apenas controlaram as chamas para não atingir as demais casas.





No local, a informação dos populares à equipe dos bombeiros foi de que as crianças estavam sozinhas dentro de casa e que a mãe tinha saído para um bar. A mulher, identificada como Jociane Evangelista Monteiro foi presa e levada para a Delegacia de Flagrantes e pode responder por abandono de incapaz.