UNINTA e demais instituições da mantenedora AIAMIS antecipam mais uma vez a folha de pagamento e colaboradores recebem salários antes do ano novo

Após terem recebido a primeira parcela do 13º salário no mês de setembro e a segunda parcela no início de dezembro, mais uma vez os colaboradores das instituições pertencentes à mantenedora AIAMIS receberam nesta terça-feira, 29, de forma antecipada, o pagamento de seus salários, desta vez referentes ao mês de dezembro. A iniciativa, adiantada em 10 dias, alcança os colaboradores em um momento de comemorações de final de ano e vem fomentar a economia local, sobretudo, setores do comércio.





Com aproximadamente 2.000 colaboradores, a mantenedora de educação superior AIAMIS, está presente com polos em 189 municípios e possui mais de 30 mil estudantes no Brasil, Estados Unidos e Peru. Compõem a mantenedora, o Centro Universitário Inta (UNINTA), Faculdade Alencarina de Sobral (FAL), Faculdade IEducare (FIED) e Faculdades Uninta Itapipoca, Sobral e Tianguá.





Mesmo diante do atual cenário mundial da pandemia do Novo Coronavírus, o trabalho responsável desenvolvido pela mantenedora sobralense há mais de 20 anos, proporcionou segurança e possibilitou encerrar o ano de 2020, pagando de forma antecipada aos seus colaboradores todos os meses.





O Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Prof. Daniel Rontgen Melo Rodrigues, fala sobre o impacto positivo na economia sobralense, “é uma satisfação enorme cumprir com todas as responsabilidades e antecipar novamente o pagamento de todos os nossos colaboradores. Quando somamos as folhas salariais pagas durante o ano, mais os compromissos quitados no décimo terceiro e férias, a gente está colaborando com um valor incalculável para a economia local. É uma medida que ajuda os funcionários a programarem suas compras, e que potencializa ainda mais o comércio regional”.





Ele ainda destaca que, apesar das dificuldades, a instituição se manteve forte e seguiu contratando e gerando novos empregos, “mesmo com esse cenário atípico mantivemos o controle das contas, tivemos grandes empresas fechando as portas, e a nossa instituição seguiu firme, crescendo cada vez mais, expandindo seus empreendimentos e levando a sua tradicional excelência e o seu compromisso com o ensino para todo o mundo”, complementa.