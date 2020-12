Homem mata ex-companheiro da namorada a facadas em supermercado de Maracanaú

Um homem foi morto a facadas, na manhã desta terça-feira (29), dentro de um supermercado, no bairro Jereissati I, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. A motivação, segundo a Polícia Militar, foi uma discussão entre ele e outro homem, apontado como o atual companheiro da ex-namorada da vítima.





Segundo a polícia, Reginaldo Rodrigues de Mesquita, 35, era ex-presidiário e tinha passagens por roubos. Ele teria ido à lanchonete da qual a ex-namorada é proprietária para tomar satisfações sobre o envolvimento dela com Gabriel de Oliveira Silva, 24, que respondia por estelionato.





Logo após, os homens discutiram, e Gabriel correu atrás de Reginaldo com uma faca na mão. Os dois invadiram um supermercado que fica próximo à lanchonete, onde Gabriel golpeou Reginaldo na região do tórax, deixando a faca encravada no corpo da vítima.





Em seguida, segundo a Polícia Militar, Gabriel de Oliveira Silva foi preso e levado para a Delegacia Municipal de Maracanaú, onde será ouvido. O Diário do Nordeste solicitou nota sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e aguarda resposta.





(Diário do Nordeste)