Sefaz divulga informações sobre o pagamento do IPVA 2021

A Secretaria da Fazenda do Ceará (SEFAZ-CE) divulgou, nesta terça-feira (29), as informações para o pagamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em 2021. Os motoristas que quitarem a dívida até o dia 29 de janeiro, ganharão 5% de desconto sobre o valor total. A outra opção é parcelar em até cinco vezes, com a primeira em 10 de fevereiro e a última em 10 de junho, mas sem o desconto.





Os boletos para efetuar os pagamentos poderão ser emitidos a partir da próxima sexta-feira (1), no site da Secretaria ou no aplicativo Meu IPVA, que está disponível para download no Play Store e App Store.





Segundo o site G1, estima-se que, em 2021, cerca de 2.25 milhões de veículos sejam tarifados em todo o estado do Ceará. Ao todo, está prevista uma arrecadação em torno de R$ 1,12 bilhão, que será dividido entre o governo e as cidades onde os veículos estão sediados.