Usuários relatam dificuldades para acessar os serviços do Google

Usuários do Brasil e de outros países relatam dificuldades para acessar os serviços do Google nesta segunda-feira (14). Houve um pico de 20.758 reclamações no Brasil às 8h58 no site Downdetector. Após este horário, as notificações de erro diminuíram.





Às 9h31, o Google afirmou que os serviços foram restaurados para parte dos usuários e que espera uma resolução para todos em breve.





Reclamações também foram reportadas em países como os Estados Unidos, Reino Unido e Japão, por exemplo.





Segundo usuários, houve dificuldades para acessar serviços como Drive, Youtube, Gmail e o sistema de buscas. Eles relataram as falhas pelo Twitter. Veja abaixo:

O Google caiu, fui no Google procurar pq o Google não tá funcionando 🤦🏻‍♀️ LoL#googledown pic.twitter.com/szi8IsZ5OX — Suka Lobo 🏳️‍🌈😍 (@Sukaingrid) December 14, 2020

CARA QUE ÓDIO SÉRIO, eu tava em aula e essa merda caiu

OQUE TA ACONTECENDO? #Google @Google pic.twitter.com/snqUPzbSeK — Smawgirl200 (@smawgirl200) December 14, 2020

Fonte: G1