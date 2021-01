No início da tarde deste sábado (9), um adolescente de apenas 14 anos identificado como Ryan foi assassinado com vários tiros no bairro COHAB, em Forquilha.





Esse é o segundo homicídio registrado em Forquilha no corrente ano.





A Polícia Civil está investigando a autoria e a motivação do crime.





O corpo foi encaminhado ao IML de Sobral para ser periciado.