Tremor de terra de magnitude 2.0 é registrado em Massapê

Um tremor de terra foi registrado na madrugada da última sexta-feira (08) em Massapê, na Região Norte do Ceará. De acordo com o Laboratório de Sismologia (LabSis), da Universidade Federal (UFRN), o abalo teve magnitude 2.0 e foi registrado por volta das 2h46.





Ainda segundo o LabSis, eventos sísmicos na região são frequentes. Esse é o primeiro evento que ocorre no estado do Ceará no ano de 2021. O último tremor, registrado no dia 28 de dezembro de 2020, ocorreu no município de Paramoti e foi sentido pela população local.





Até o momento não há registros de que o evento tenha sido sentido pelos moradores de Massapê.