GOVERNO INSTALARÁ TRÊS PRAÇAS DE PEDÁGIOS EM RODOVIAS NO CEARÁ

O secretário de Infraestrutura Lúcio Gomes, irmão de Ciro Gomes e Cid Gomes, pretende dar início ao processo de concessão de três praças de pedágio e uma adaptação da CE-155, de acesso ao Porto do Pecém. Se sair do papel, esta deverá ser a primeira experiência do Estado com rodovias pedagiadas. Segundo Lúcio Gomes, já há uma tabela de preços a serem praticados (e que deve ser atualizada) elaborada considerando valores já aplicados por rodovias privadas no País. “Aquele trecho que está sendo duplicado agora vai sofrer uma pequena adaptação, vamos colocar uma praça de pedágio, na 085, e um isolamento pra poder ter condição de fazer a cobrança do pedágio”, explica o secretário. A concessão deve durar entre 25 e 30 anos.





Fonte: Revista Ceará

(Foto: Tiago Stille)