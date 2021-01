Agentes da PRF interceptam carga de 9,5 toneladas de maconha

De acordo com informações da PRF, esta é a maior apreensão realizada este ano em Dourados.





Uma carreta com mais de 9,5 toneladas de maconha foi apreendida, nesta segunda-feira (25), em Dourados, no Mato Grosso do Sul.





A droga foi interceptada durante operação realizada pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na MS-276.





A ação do crime organizado pode ser vista na apreensão, uma vez que a droga estava dividida em fardos coloridos e teria diversos destinos.





Os fardos estavam camuflados em uma carga de milho em uma carreta branca.





Além disso os agentes da PRF também apreenderam outra carreta, de cor vermelha, que era usado por um “batedor”.





Os condutores dos dois veículos, um de 37 anos e outro de 36, relataram que pretendiam levar a maconha para o Rio Grande do Sul.





(Renovamidia)