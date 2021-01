SOLIDARIEDADE: VAMOS AJUDAR A LOCALIZAR JOSÉ AGAIL JR.

José Agail Dias Júnior, mais conhecido como Galopo, 25 anos, está desaparecido. Segundo os familiares, ele foi visto pela última vez em Umirim/CE por volta do meio-dia. Última notícia que temos é que o seu caminhão, no qual ele estava trabalhando, foi visto pelas câmeras do foto sensor da BR 222 sentido a Sobral, segundo a PRF a placa do caminhão é EKH7F61, caminhão do tipo Mercedinha, cabine branca e carroceria vermelha de ferro, com características de caminhão de gás.





Familiares e amigos estão sem notícias do jovem há mais de 24h.





Quem souber de qualquer informação que leve a este rapaz Ligar para o fone: DDD(85) 9. 991478683.





Com informações de Sobral na Mídia