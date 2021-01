Idosa de 117 anos está entre as primeiras vacinadas contra a Covid-19 na cidade de Sobral

O Município deu início na tarde desta terça-feira (26) ao processo de imunização em idosos com mais de 75 anos.





O Município de Sobral, na região Norte do Estado, iniciou na tarde desta terça-feira (26) a vacinação contra o novo coronavírus em idosos com mais de 75 anos. O imunizante utilizado nesta etapa é o desenvolvido através da parceria entre a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford que chegou ao Estado na noite do último sábado (23).





A primeira idosa a ser vacinada foi Luiza Alves da Silva, de 117 anos. Ela recebeu uma equipe de agentes da Secretaria da Saúde do Município na casa em que vive, no Residencial Nova Caiçara. Sem comorbidade, Dona Luiza faz uso de sonda nasogástrica (de alimentação) e foi adotada por sua cuidadora há oito anos. Após a imunização, a idosa ergueu os braços em gesto de comemoração.





"Apesar da idade, ela não tem nenhum problema de saúde. No início ela não queria tomar a vacina, mas diante das orientações da enfermeira, ela se convenceu da importância e aceitou ser imunizada para quem sabe viver mais uns 20 anos", relatou em tom de otimismo a cuidadora Joana Pires do Nascimento.









Doses





O Município recebeu, nesta segunda-feira, 1.030 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca que serão destinadas exclusivamente ao público idoso. A imunização teve início nesta terça por idosos acamados e acima de 95 anos, totalizando cerca de 300.





Após esta etapa, a Secretaria explica que será a vez dos idosos entre 90 94 anos, depois os de 85 a 90 anos, em seguida os 80 a 84 anos e assim por diante. "Ao todo, a meta é imunizar quase 5.700 idosos acima dos 75 anos", pontuou a assessoria do Município.





De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, “todos os idosos serão vacinados em casa, conforme o cadastrado que já temos disponíveis nos 37 Centros da Saúde, portanto não será preciso agendado em site ou aplicativo”





O Município também recebeu outras 1.156 doses da vacina CoronaVac. Estas serão utilizadas para dar continuidade a imunização dos profissionais da saúde. Para este público, a orientação é de que eles realizem cadastramento e agendamento para vacinação, por meio do site da Prefeitura de Sobral.





Até o último sábado (23), Sobral já havia vacinado, entre profissionais e idosos institucionalizados, 972 pessoas.





(Diário do Nordeste)



Foto: Maristela Gláucia