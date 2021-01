ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DO BLOG SOBRAL 24 HORAS!

Hoje, dia 26, o Blog Sobral 24 Horas ( www.sobral24horas.com ) celebra 10 anos de existência.

Nossa primeira publicação foi feita no dia 26/01/2011 com o título: SANGRA O 1º AÇUDE NO CEARÁ, em referência ao açude de Tijuquinha, localizado no município de Baturité.





Ao longo desses dez anos, o Blog superou a marca de 213 milhões de acessos e de 64 mil publicações. Atualmente, é um dos Blogs mais lidos de Sobral e da região Norte do Estado.





O Blog Sobral 24 Horas é um meio de comunicação em que o LEITOR interage diretamente através da ferramenta "VC REPÓRTER", um canal de jornalismo cidadão onde é possível o envio de fotos, vídeos e notícias utilizando o WhatsApp através do número (88) 99218.8174.





Nosso objetivo é levar informação de qualidade aos nossos leitores, primando sempre pelo profissionalismo.





Agradecemos a DEUS, aos nossos leitores e aos nossos colaboradores pelo sucesso que é o Blog Sobral 24 Horas.