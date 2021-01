Tiroteio no Centro: policial penal reage a assalto e mata bandido

O tiroteio ocorreu na esquina das ruas Barão do Rio Branco e Senador Alencar.

Um policial penal (identidade preservada ) trocou tiros com bandidos em pleno Centro de Fortaleza na manhã desta segunda-feira durante uma tentativa de “saidinha” bancária. Dois criminosos abordaram o agente a poucos metros da agência do Bradesco. No confronto, um dos bandidos acabou baleado e morto e o comparsa fugiu. O policial foi atingido com um tiro no joelho esquerdo.





O ataque ao policial penal ocorreu na esquina das ruas Barão do Rio Branco com Senador Alencar. Os criminosos teriam abordado o policial em busca de roubar o dinheiro e a arma que ele portava (pistola).





O agente agiu rápido, sacou a arma e enfrentou os ladrões, sendo atingido com o tiro em uma das pernas. Mesmo assim, conseguiu atirar contra um dos ladrões. O segundo teria fugiu à pé em direção à Praça Castro Carreira (da Estação). Equipes do Ciclo-Patrulhamento do 5º BPM chegaram rapidamente ao local, assim como viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e deram início às buscas ao bandidos foragido.





O policial baleado foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota, onde passa por exames médicos.





Representantes do Sindicato dos Policiais Penais do Estado acompanharam o caso e prestaram a assistência ao servidor baleado.





(Fernando Ribeiro)