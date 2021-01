MATANÇA: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO SINHÁ SABÓIA, EM SOBRAL

Por volta das 21h40min desta segunda-feira (25|), aconteceu um crime de homicídio no bairro Sinhá Sabóia, precisamente no "Sovaco da Cobra".





A vítima foi o jovem identificado como João Victor Castro Pereira, 19 anos, residia na rua do Arame, bairro Sinhá Sabóia.





Segundo informações, a vítima estava sentada na calçada com sua namorada, quando dois indivíduos passaram e efetuaram vários tiros, alvejando o jovem na altura da cabeça.

Vítima sendo medicada na UPA 24h



João Victor ainda chegou a ser socorrido para UPA 24hs, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências no intuito de prender os autores do homicídio.





Sobral já registra 11 homicídios dolosos no corrente ano.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.