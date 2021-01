Após caso da viagem a Miami, Doria compra brigas com idosos, deficientes…

Além de IPVA, governador decidiu, em plena pandemia, taxar produtos médicos que há 21 anos eram isentos.





Depois do desgaste da viagem a Miami, evitando o lockdown que ele próprio decretou em São Paulo, e depois de penalizar vários setores da economia, até mesmo hospitais, aumentando impostos neste início de ano, o governador João Doria (PSDB), agora compra briga com milhares de portadores de deficiência.





Acabou com o benefício fiscal do IPVA a que tinham direito na aquisição de automóveis. Muitos pensam em entrar na Justiça por considerarem “muito nebulosos” os critérios do impostaço. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.





Uma das perversidades tucanas foi extinguir a gratuidade no transporte público, na capital e no interior, prevista na lei do Estatuto do Idoso.





Em plena pandemia, João Doria decidiu também taxar em 18% produtos médicos que há 21 anos eram isentos de ICMS.