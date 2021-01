BARBÁRIE: Após aborto malsucedido, mãe sufoca bebê com sacola plástica até a morte. IMAGENS FORTES

Moradores de um condomínio não identificado na noite de terça-feira (12), ao sentirem o forte odor vindo de um apartamento ao lado, decidiram de forma conjunta invadir o apartamento e se depararam com essas cenas cruéis.





As imagens chocantes contidas nesse vídeo viralizaram nos grupos de whatsapp e facebook, em que o bebê aparece morto de forma mais cruel possível.





De acordo com as informações da web, a mãe ao tentar realizar o aborto várias vezes não e não obter vantagem , em uma das vezes o bebê desceu, mas ainda com vida. Não satisfeita com a situação, a mulher asfixiou o filho com uma sacola plástica.





A barbárie aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.