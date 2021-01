Vacinação deve começar em todo o país em 20 de janeiro, diz Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse a prefeitos, em reunião nesta quinta-feira (14), que a vacinação contra a Covid-19 começa dia 20 de janeiro em todo o país, se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso emergencial de imunizantes - a decisão deve ocorrer no domingo (17).





O ministro voltou a dizer que 8 milhões de doses de vacinas devem estar disponíveis em janeiro, sendo 2 milhões da Oxford/AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, e 6 milhões da Coronavac, desenvolvida pela Sinovac e o Instituto Butantan. Pazuello disse ainda aos prefeitos que as doses da vacina de Oxford, produzida pelo laboratório indiano Serum Institute, serão trazidas por um avião cargueiro que decola com destino ao país nesta quinta. O carregamento deve chegar aos estados na segunda (18).