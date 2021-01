Bolsonaro lidera nova pesquisa para eleições de 2022; Lula aparece em segundo e Moro em terceiro

O presidente Jair Bolsonaro segue liderando com folga as intenções de votos para a disputa presidencial em 2022.





Segundo levantamento do Instituto ‘Atlas’, divulgada nesta quarta-feira (27), o mandatário brasileiro é o favorito do cenário para vencer a próxima disputa eleitoral ao Palácio do Planalto.





Jair Bolsonaro lidera com 34,5% dos votos. Em segundo lugar, mesmo não podendo ser candidato por conta de sua condenação no STF, aparece Luiz Inácio Lula da Silva. Ele registra 22,3% dos votos. Em terceiro, aparece Sérgio Moro, que pontua 11,3%. Em quarto lugar, o ex-governador do Ceará, o pedetista Ciro Gomes, que tem 8,8% dos votos.





O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), registra 3,6% das intenções de voto, situação semelhante à do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), apontado por 3,4% dos entrevistados.





Correndo por fora nomes para a disputa, aparece o apresentador Luciano Huck, com 1,9% dos votos. O atual governador do Maranhão, Flávio Dino, tem 1,4% das intenções de votos.





A pesquisa tem nível de confiança de 95%.





(Folha da República)