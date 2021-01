Bolsonaro: “O leite condensado é pra enfiar no r*** da imprensa”

Presidente rebateu críticas sobre gastos com alimentação.

Durante um almoço com apoiadores em uma churrascaria, em Brasília, nesta quarta-feira (27), o presidente Jair Bolsonaro reclamou de críticas sobre gastos com alimentação. Um vídeo, que mostra o discurso de Bolsonaro no encontro, foi divulgado nas redes sociais.





O presidente rebateu notícias sobre a compra de latas de leite condensado.





– Quando vejo a imprensa me atacar, dizendo que comprei 2 milhões e meio de latas de leite condensado… Vai pra p*** que o pariu, imprensa de m****! É pra enfiar no r*** de vocês, da imprensa, essas latas de leite condensado – declarou.





Bolsonaro disse ainda que sua live de quinta-feira (28) terá a participação de Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União (CGU), a fim de “demonstrar” que todos os gastos foram regulares. Bolsonaro também pretende contar que a ex-presidente Dilma Roussef (PT) teria gasto mais do que ele comprando leite condensado em 2014.