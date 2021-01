Bruno Covas, o prefeito "fica em casa", participa de aglomeração no Maracanã na Final da Libertadores

Em tarde de decisão no futebol sul-americano personalidades marcam presença no Estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.





Entre as personalidades, um torcedor do Santos chamou atenção: Bruno Covas (PSDB), prefeito de São Paulo. Com a camisa alvinegra da equipe e máscara, o prefeito paulistano marcou presença no Rio para apoiar a equipe do coração.





Na cidade comandada por Covas, porém, paulistanos já enfrentaram medidas drásticas de quarentena e isolamento,





Covas foi um dos vários torcedores convidados que puderam marcar presença no Maracanã. O setor onde o prefeito ficou concentrou muitos torcedores do Santos.





O Santos acabou derrotado.