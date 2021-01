Casal acha envelope com R$ 2 mil no 1º dia do ano e procura polícia para identificar dono do dinheiro em MS

Segundo delegado, casal acionou a Polícia Militar após encontrar o dinheiro em cima de caixa eletrônico de uma agência bancária de Costa Rica.





Um casal encontrou um envelope com a quantia de R$ 2 mil reais dentro de uma agência bancária e procurou a Polícia Militar para identificar o dono do dinheiro nessa sexta-feira (1º), em Costa Rica, região norte de Mato Grosso do Sul.





Segundo o delegado Gustavo Mendes Silva, o casal identificado como Renato dos santos, de 35 anos e, Ariana Riquelme Melgarejo, de 38, os dois estavam dentro do banco quando encontraram o envelope em um dos caixas eletrônicos.





Segundo Araiana, foi o esposo que localizou o dinheiro e antes de acionar a Polícia Militar, eles tentaram falar com a gerente da agência sobre o ocorrido.





"Na hora eu só pensei em encontrar o dono para devolver. Aqui tem muita gente que mora em fazenda e talvez essa pessoa iria mandar esse valor para alguém da família. Não tem sentido eu ficar com algo que não me pertence. Provavelmente essa [pessoa] trabalhou o mês inteiro e não imaginava que isso aconteceria de perder tudo de uma vez só", explicou ao G1





Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Militar foi até o local, mas com as poucas informações descritas no envelope, foi impossível identificar o dono do dinheiro. O material foi apreendido e encaminhado até a Delegacia.

"Até mesmo por estarmos em um momento crítico devido a pandemia, muita gente sem dinheiro, achei louvável a atitude desse casal. Quando acontece situações como essa, que deveria ser normal, as pessoas ficam até surpresas", explicou ao G1.





O caso foi registrado como achado de coisas e nessa segunda-feira (4), uma equipe da Polícia Civil irá até a agência para tentar identificar o proprietário do dinheiro.