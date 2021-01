PRF escolhe banca e concurso com 1,5 mil vagas terá edital em janeiro

As vagas são para o cargo de policial rodoviário federal e para concorrer é necessário nível superior em qualquer área de formação. Salário é de R$ 9,9 mil.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) terá o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como banca organizadora do seu próximo concurso. O certame visa o preenchimento de 1.500 vagas, tem salários de até R$ 9,9 mil e o edital deve ser publicado na segunda quinzena deste mês.





A escolha da Cebraspe - confirmada via Dispensa de Licitação - foi publicada na edição do último dia 31 de dezembro do Diário Oficial da União.





As vagas são para o cargo de policial rodoviário federal e para concorrer é necessário nível superior em qualquer área de formação.





Além da remuneração de R$ 9,899,88, os aprovados no concurso terão benefícios como adicional por tempo de serviço; afastamento para casamento; auxílio-transporte; auxílio-alimentação; assistência à saúde; gratificação por desgaste físico e mental; gratificação por atividade de risco; gratificação por operações especiais; auxílio-natalidade e pré-escolar e licença prêmio por assiduidade.





O processo seletivo será composto por:

Prova objetiva e discursiva;

Exame de capacidade física;

Avaliação de saúde;

Avaliação psicológica;

Avaliação de títulos;

Investigação social.