POLÍCIA PRENDE BANDIDO QUE ESTUPROU MENINA DE 13 ANOS EM FORTALEZA

Na manhã deste domingo (3), Policiais Militares efetuaram a prisão do estuprador da menina de 13 anos, que foi violentada sexualmente em um galpão no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na manhã do dia 1, do corrente ano.

O meliante foi preso por força de um mandado prisão.

O bandido foi identificado como Antônio Oziel Bezerra Gomes, 23 anos, natural de Caucaia. O infrator já tem passagens pela polícia.

O procedimento policial foi lavrado na Delegacia de Defesa da Mulher, em Fortaleza.