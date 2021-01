Presos tentam fugir do IPPOO II, na Grande Fortaleza, mas são impedidos por policiais penais

Detentos do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II) tentaram fugir da unidade prisional neste sábado (2). O local, no município de Itaitinga (CE), na Grande Fortaleza, abriga internos em cumprimento do regime semiaberto.





"Os agentes estavam atentos", declarou ao G1, o secretário da Administração Penitenciária (SAP), Mauro Albuquerque. De acordo com o titular da Pasta estadual, os agentes seguem na unidade realizando averiguações.





O G1 apurou ainda que 23 internos de uma única cela chegaram a um espaço conhecido como "quintal", mas foram flagrados pelos policiais penais que estavam de plantão. O IPPO II registrou três fugas em 2020. Em uma delas, em julho, 17 presos escaparam.





