Casal e estudante mortos em acidente durante viagem de Brasília a Sobral são sepultados nesta quinta

O corpo do técnico em radiologia José Cleves de Araújo chegou, nesta quinta-feira (21) ao cemitério da localidade de Chora, a 15 quilômetros do Centro de Santana do Acaraú, no Ceará. Ele, a namorada dele e técnica em radiologia Thatiele Cardoso Aures, e a filha de José, a estudante Giovana Araújo, foram encontrados sem vida em um carro em Formosa do Rio Preto (BA), quando seguiam viagem de Brasília rumo a Sobral.





Os três foram encontrados mortos na segunda-feira (18). Uma equipe de buscas que estava a pé encontrou o carro com os corpos em uma ribanceira, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia. Os corpos foram velados em Brasília, onde moravam.





Conforme a irmã de José, Sônia Cordeiro, os três perderam contato com a família na terça-feira (12), após passarem pelo município de Luís Eduardo Magalhães. Ela disse que o irmão afirmou que voltaria a ligar, mas isso não aconteceu. A PRF iniciou as buscas no sábado (16).





Após o veículo ser encontrado, às 12h40 da segunda, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e constatou os óbitos.





A hipótese é de que o motorista tenha cochilado no decorrer do trajeto, e o carro, saído da pista, capotando e caindo da ribanceira. A PRF acredita que é possível que algum deles tenha sobrevivido à queda, mas não conseguido deixar o carro, que caiu em área de pouca visibilidade em razão da vegetação.





Fonte: Diário do Nordeste

Foto: Maristela Gláucia