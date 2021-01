PRF REGISTRA GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL NA BR222, EM SOBRAL

Na tarde desta quinta-feira (21), aconteceu um grave acidente de trânsito envolvendo uma caçamba e uma carreta na BR222, nas proximidades da empresa DELRIO.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada para retirar as vítimas das ferragens.

Uma ambulância do SAMU socorreu as vítimas para o hospital Santa Casa. O motorista da caçamba não resistiu aos ferimentos e morreu ao dá entrada no hospital.

Motorista da caçamba

Equipes da PRF e PM estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos de praxe.