CRIME BÁRBARO EM CAMOCIM!!! MENOR MATA ADOLESCENTE HOMOSSEXUAL A PAULADAS, SOCOS E CHUTES NO 1º HOMICÍDIO DO ANO

Durante todo o ano de 2020 o município de Camocim registrou apenas três crimes violentos de morte, sendo dois homicídios e uma lesão corporal seguida de morte





Lamentavelmente o município de Camocim iniciou o ano com o registro de um homicídio bárbaro, daqueles que revoltam toda a cidade. A vítima foi um estudante de apenas 13 anos.





De acordo com as informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h, um menor de idade , 17 anos, matou cruelmente um garoto de apenas 13 anos de idade no bairro Apossados. Era por volta das 01h40 da madrugada desta segunda-feira, 04, quando uma mulher identificada como Maria Elaine ligou bastante nervosa para o 190 relatando que seu filho havia matado um garoto amigo da família.





De imediato uma equipe policial foi ao local onde o menor assassino reside, Rua Palestina, bairro Boa Esperança, e seus familiares levaram os pm’s até o local do sinistro, um, terreno baldio localizado na continuidade da Rua Bandeirantes, bairro Apossados. No local estava o corpo do jovem, o qual estava na posição de bruços, mãos amarradas para trás e despido. Havia marcas de sangue em seu rosto e hematomas pelo corpo.





Crime bárbaro





Ainda de acordo com as informações repassadas pelo próprio menor assassino aos seus familiares, ele teria saído para um programa com a vítima de 13 anos que por sinal seria homossexual. O delinquente ainda teria informado que após terem terminado o programa a vítima teria dito que não tinha dinheiro pra lhe pagar, foi aí que ele teria se indignado e o matado. A polícia acredita que o menor assassino teria matado o garoto com pauladas, socos, chutes e ainda esganado. Após ter praticado o crime, o menor infrator ainda teria tentado enterrar o corpo do garoto. Vale ressaltar que o local onde aconteceu o sinistro foi em um terreno baldio com várias casas por perto. A polícia se encontra realizando diligências no sentido de localizar e apreender o menor assassino. Qualquer informação que leve ao paradeiro do acusado ligar para o 190. Sigilo garantido.





(Camocim Polícia 24h)