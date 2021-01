Em apenas quatro dias de 2021, três mulheres já foram assassinadas no Ceará

Após registrar 335 assassinatos de mulheres em 2020, o Ceará já contabiliza três casos em 2021. Nas últimas 72 horas, duas mulheres foram mortas no Interior do estado e uma terceira na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Já são dois casos de feminicídio em apenas três dias do Ano-Novo.





O primeiro caso ocorreu na última sexta-feira (1º), quando uma jovem identificada apenas por Brenda foi assassinada. O corpo dela, com marcas de violência, foi encontrado na localidade de Sítio Rosário, no Município de Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza/RMF (a 115Km da Capital).





No sábado (2), ocorreu o primeiro crime de feminicídio do ano. Uma mulher de 47 anos de idade, identificada como Eliane Alves de Araújo, foi assassinada a golpes de faca. O crime ocorreu dentro da casa da vítima, localizada no Distrito de Bela Vista, em Tianguá (a 314Km de Fortaleza). O ex-marido da vítima é o suspeito do crime e está foragido.





A Perícia constatou que a mulher sofreu, pelo menos, 10 golpes de faca nas costas, tórax, braços e nas mãos.





As diligências continuam na caça ao assassino e nas buscas no dia seguinte, encontrou a motocicleta que o homem usou no primeiro momento de sua fuga após matar a mulher.





Outra





Já na manhã de domingo (3), o corpo de uma mulher foi localizado pelos moradores da localidade de Sítio Queixada, no Distrito de Canindezinho, na zona rural do Município de Várzea Alegre, na Região do Cariri (a 436Km de Fortaleza).





Tratava-se de Amanda Jéssica, assassinada, a facadas, pelo ex-marido, que tentou suicidar-se golpeando o próprio pescoço. Ele está hospital e preso.





(Fernando Ribeiro)