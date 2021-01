Violência no "feriadão” do Ano-Novo deixa 40 pessoas mortas no Ceará

Quarenta pessoas morreram de forma violenta no Ceará durante o “feriadão” do Ano-Novo em todo o estado. Autoridades da Segurança Pública registraram 28 assassinatos e mais 12 óbitos decorrentes de acidentes de trânsito. O maior número de homicídios aconteceu no Interior Sul. Foram 11 pessoas mortas e destas, sete em Municípios do Cariri.





Em Fortaleza, ocorreram crimes de morte nos bairros Otávio Bonfim, Canindezinho, Barroso Um e Álvaro Weyne. Na Região Metropolitana, foram oito homicídios nos seguintes Municípios: Caucaia (2), Pacajus (2), Paraipaba, Eusébio, Maracanaú e São Gonçalo do Amarante (no Distrito de Pecém).





No Interior Sul do estado, 11 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Crato (2), Aracati, Iguatu, Brejo Santo, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Quixeré, Lavras da Mangabeira, Várzea Alegre e São João do Jaguaribe.





No Interior Norte, foram registrados cinco assassinatos em: Sobral, Canindé, Itapipoca, Tianguá e Frecheirinha.





Mulheres





Entre os 28 mortos em crimes de assassinato figuram quatro mulheres. Uma delas foi executada, a tiros, no dia 31, no bairro Barroso Um, em Fortaleza. No sábado (dia 1º), uma mulher identificada por Brenda, foi executada a tiros em Paraipaba (Sítio Rosário).





No sábado (2), Eliane Alves de Araújo, 47 anos, foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro. O crime de feminicídio (o primeiro do ano no Ceará) aconteceu no Distrito de Bela Vista, em Tianguá.





E no domingo, outra mulher foi morta a facadas. O crime de feminicídio (o segundo no estado em 2021 )aconteceu no Município de Várzea Alegre, no Cariri.





O corpo de Amanda Jéssica, 26, foi encontrado com marcas de violência na localidade de Sítio Queixada, no Distrito de Canindezinho. O suspeito do crime é o marido. Ele matou a companheira com vários golpes de faca no pescoço e depois tentou suicidar-se. Agora, está hospitalizado sob escolta policial.





Acidentes





Doze pessoas morreram no fim de semana vítimas de acidentes de trânsito. Colisões, choques, tombamentos, capotamentos, atropelamentos e quedas causaram óbitos nos seguintes Municípios: Nova Russas (4 vítimas), Frecheirinha (2), Caririaçu, Morada Nova, Groaíras, Tauá, Carnaubal e Catunda.





(Fernando Ribeiro)