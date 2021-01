CRUELDADE: INTERNADO COM COVID, IDOSO DE 91 ANOS É ESTUPRADO POR PACIENTE EM HOSPITAL DE CAMPANHA NO RN

Um crime ocorrido em um hospital de campanha de Natal (RN) chocou a população da cidade na quinta-feira (7). Um homem de 37 anos, que estava internado no Hospital Municipal de Campanha na Vila Costeira para tratar da Covid-19, foi preso sob a acusação de estuprar um idoso de 91 anos na unidade de saúde, também internado com Covid.





Segundo a Polícia Militar, que foi acionada pela equipe do hospital, que constataram o estupro após avaliação médica, o crime aconteceu por volta das 19h30 da quarta-feira (6). No dia seguinte, o suspeito foi preso pela Polícia Civil e encaminhado ao Hospital Walfredo Gurgel, em uma ala destinada a pacientes presos e que tratam da Covid-19. A vítima e testemunhas também foram ouvidos.





O caso agora está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso (Depi).





Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal informou que tomou as “providências cabíveis” sobre o caso. “A Secretaria Municipal de Saúde de Natal lamenta profundamente o ocorrido, informa que tomou todas as medidas cabíveis, denunciando e colaborando com a polícia a quem cabe investigar e seguir com o processo”.





