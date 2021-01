Governo convoca últimos policiais penais de concurso para novo presídio

O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana e pelo secretário da Administração Penitenciário (SAP) Mauro Albuquerque, em live nas redes sociais.





O Governo do Estado divulgou, na manhã desta sexta-feira (8), a convocação dos últimos 52 aprovados do concurso para policial penal mais recente, realizado em 2017. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana e pelo secretário da Administração Penitenciário (SAP) Mauro Albuquerque, em live nas redes sociais.





Os novos servidores serão lotados na Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL) VI, que, segundo Camilo, será inaugurada na próxima semana.





"Estamos convocando imediatamente os convocados para assumir suas funções. Esses novos policiais penais vão reforçar a equipe que já está sendo treinada para iniciar o trabalho na nova unidade penitenciária, a CPPL VI, que já está pronta, com capacidade para 1.000 presos, na Região Metropolitana (de Fortaleza)", afirma o governador.





"Fico feliz por a gente conseguir mais esse avanço na reestruturação do Sistema Penitenciário. As unidades serão inauguradas, os agentes sendo treinados e os compromissos sendo cumpridos. Isso 'dá um gás' para a gente continuar combatendo o crime no Sistema Penitenciário", destaca Mauro Albuquerque.