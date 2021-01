Curso de Direito do UNINTA tem aprovação de 82% no exame da OAB

O Curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA), registrou um alto índice de aprovações no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O desempenho positivo da instituição aprovou cerca de 82% dos estudantes que realizaram a prova. A aprovação nessa avaliação é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado e, consequentemente, algo obrigatório para exercer a profissão.





O curso possui uma gestão específica para realizar um acompanhamento cuidadoso e individualizado com os alunos. A preparação ocorre ao longo de toda a graduação, com simulados gratuitos, mini cursos com foco na prova, elaboração de peças, aulas no OAB em foco que tratam dos temas mais cobrados, além de parceria com cursos preparatórios e formação de grupos de estudos direcionados.

A gestora de OAB Déborah Aragão ressalta que o resultado do alto índice de aprovação é um conjunto de ações que contaram com a liderança da coordenação e a colaboração dos docentes, “esse resultado incrível, é resultado do esforço dos nossos alunos, da dedicação e da garra que eles sempre demonstraram, somada à uma estrutura que deu apoio e suporte para que esse sucesso fosse alcançado. Estamos extremamente felizes e parabenizamos a todos pelo êxito”, enfatiza.





A estudante aprovada no exame, Jackelyne Veras, comemora o resultado e fala sobre o sentimento de dever cumprido, “certamente o momento em que eu li meu nome na lista de aprovados no Exame da Ordem me veio um turbilhão de sentimentos, sobressaindo-se o de dever cumprido. Contudo, me veio também a sensação ambígua de conclusão e início, naquele momento foi o desfecho oficial da minha vida acadêmica, fora o somatório e bom resultado dos 5 anos do curso de Bacharelado em Direito, em contrapartida foi também o marco da minha introdução à vida profissional na advocacia. O curso de Direito sempre foi o meu sonho e a aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil o consolidou”, ressalta.





O coordenador do Curso de Direito, Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto, fala sobre a importância do resultado para o curso, "temos trabalhado através de uma gestão compartilhada, que nos permite sentir os anseios dos discentes e docentes da graduação diuturnamente. Com isso, fizemos o Projeto de Gestão de OAB, que há mais de um ano vem se dedicando exclusivamente em preparar e motivar nossos discentes para o exame. Agradeço ao Centro Universitário Inta (UNINTA) por acreditar em um projeto de gestão inovador e por nos dar tempo, estrutura e material humano qualificados para realizar nossas ideias e alcançar sonhos", acrescentou.