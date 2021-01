Quatro pessoas são capturadas durante ação conjunta para elucidar homicídios em Forquilha

Diligências objetivando a elucidação de dois homicídios culminaram nas capturas de quatro pessoas, na cidade de Forquilha, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, durante toda essa terça-feira (12) e se estendendo durante a madrugada desta quarta-feira (13). Uma arma de fogo que teria sido utilizada em um dos crimes foi encontrada pelas equipes enterrada em um terreno da região. O trabalho contou com o envolvimento de profissionais de segurança da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).





Ao todo, foram três maiores presos e um menor apreendido. Um dos maiores, identificado por Francisco Vanderson Damasceno Veras, 18 anos, e um menor de 16 anos são suspeitos de participação direta na morte de Eudes Pereira Rodrigues Neto, 15 anos. O crime ocorreu na segunda-feira (11), no bairro Edmundo Rodrigues. Dois irmãos foram presos em flagrante com drogas e munições durante as diligências, sendo eles Manoel Valberci Rocha do Nascimento, 21 anos; e Maria Valcielle Rocha do Nascimento, 29.Ambos são suspeitos de integrar o mesmo grupo criminoso investigado por participação nos homicídios. Valberci já responde por homicídio, roubo e corrupção de menores.





No total, foram apreendidas 22 munições de calibre 380, um carregador de pistola, recipientes com pólvoras, uma balança de precisão, 87 gramas de crack e 28 gramas de cocaína. Durante as oitivas feitas pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por policiais civis das delegacias Regional de Sobral e Municipal de Forquilha e pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), o adolescente confessou aos policiais civis a localização de uma pistola calibre 380. A arma foi encontrada em um terreno nas proximidades da casa de um parente do adolescente.





Todos foram autuados por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Vanderson e o adolescente responderão ainda por homicídio. A Polícia Civil agora investiga o envolvimento do grupo na morte de Francisco Romário Rodrigues dos Santos, (26) anos. O homem estava no velório de Eudes, nessa terça-feira (12), quando foi surpreendido por suspeitos em uma motocicleta. Ele chegou a ser socorrido, mas veio a óbito.