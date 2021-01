DESABAFO DE UM TRABALHADOR DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL!

"Estamos cansados!! Estamos exaustos!!





Nós trabalhadores da saúde do município de Sobral estamos cansados diante de tantos anos de desrespeito para com nosso trabalho. Somos sugados por um instituto chamado IGS, que faz gerencia dos profissionais que trabalham na saúde, que não nos paga um salário justo. Trabalhamos só pelo salário, as vezes temos que ter dois empregos para garantir o sustento de nossas famílias e levar o mínimo de conforto que nosso salário permite. Não recebemos vale-transporte, nem vale refeição, o que recebemos, além de custear nossos gastos, temos que tirar do bolso, passagens e alimentação. E quando reclamamos, dizem “outro ali quer, não está satisfeito? Pede as contas”





Imagina aí os profissionais de nível superior e seus contratos sucateados, esses que não tem direito a nada, salário limpo e seco, que há anos não é reajustado. Sofrem nas mãos dos coordenadores “nariz empinado” que se “acham” os donos da saúde de Sobral, e com certeza tem um rei dentro da barriga. Esses trabalhadores, tem que rezar na cartinha deles, se não são descartados como lixo. Em conversa, com um deles, me relatou que trabalhavam a noite, atendendo as pessoas com sintomas, orientando a população, nem adicional noturno pagaram. E nunca os agradeceram. Deram seu melhor, adoeceram, pegaram COVID-19, e acham que se importaram?





É PARA POPULAÇÃO SABER COMO SOMOS TRATADOS POR ESSA GESTÃO!!!!





SOMOS DESCARTÁVEIS E NÃO TEMOS NENHUM VALOR!!!





CUIDAMOS DA POPULAÇÃO , ESTAMOS DANDO O MELHOR E SOMOS TRATADOS COM DESRESPEITO!!





TEMOS UM SINDICATO QUE É MARIONETE !!





ESPERO PODER SAIR DAQUI!!





SOMOS SERES HUMANOS, NÃO MERECEMOS SER MALTRATADOS!!





Não posso me identificar por medo dos “capitães do mato” da secretaria.