Homens são encontrados amordaçados e com tiros na cabeça dentro de ônibus no Pará

Três jovens foram encontrados amordaçados e com tiros na cabeça dentro de um ônibus abandonado, nesta terça-feira (19), no município de Capitão Poço, no nordeste paraense. É o segundo crime com mais de uma vítima ocorrido na cidade em menos de 24 horas.





Além de amordaçados e com tiros na cabeça, as vítimas estavam com as mãos amarradas. Um deles veio a óbito e dois encaminhados em estado grave ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB).





Vídeos gravados por moradores da cidade mostram a situação de desespero onde muita gente foi para o local.





(DOL)