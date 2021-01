Gabriel Monteiro prende quatro no Rio: "Fui eleito para proteger"

Nesta terça-feira (19), Gabriel Monteiro, vereador do Rio de Janeiro, movimentou as redes sociais.

Gabriel anunciou que, durante uma atividade parlamentar, prendeu quatro pessoas, incluindo um flagrante de roubo.

Gabriel Monteiro é policial militar, cristão e foi o terceiro vereador mais votado nas eleições 2020, no Rio de Janeiro.

Durante atividade parlamentar para manter a ordem na minha cidade PRENDI um traficante de drogas com o financiador, na ida para a delegacia nos deparamos com um ROUBO em andamento. Prendemos mais dois. Total de 4 presos no dia de hoje. Fui ELEITO também para proteger meu povo. pic.twitter.com/YzcsgMgJrP