DESCASO NA SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL!

A família do Senhor Carlito Paiva Araújo, residente na rua Largo dos Santos no Bairro Sinhá Sabóia, procurou nossa reportagem para fazer uma reclamação a respeito da Saúde do Município de Sobral/CE.





“Meu pai faz tratamento de hanseníase e quase um mês teve o tratamento interrompido por falta de medicamentos no posto de Saúde, é um tratamento sério, e ele não pode ficar sem o medicamento, porém eles informam no posto que há previsão para chegar” diz a filha do cidadão.





Ela ressalta ainda que, seu pai não tem condições de trabalhar , sente fortes dores e muitas das vezes não sente nem as pernas, estão agindo com total descaso ético com o paciente , isso é negligência, e é preciso as autoridades do poder constituído tomar uma providência.





(Sobral na Mídia)