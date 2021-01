Em menos de um mês de 2021, Ceará já registrou 19 assassinatos de mulheres

Uma jovem, identificada por Helen, foi assassinada, a tiros, na madrugada de quarta-feira (27) dentro de casa, localizada no bairro Zumbi, na periferia da cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil com suspeitas de mais um crime ligado à guerra de facções criminosas.





De acordo com o relato da Polícia, a casa onde a jovem morava foi invadida por bandidos armados e encapuzados. A garota estava dormindo e foi acordada pelos bandidos já exigindo que ela entregasse seu celular. Depois de examinar mensagens, ligações e imagens no aparelho, os bandidos teriam, supostamente, tido a certeza de que estavam realmente diante de quem eles procuravam.





A mulher foi executada com vários tiros disparados à queima-roupa pelos criminosos, que fugiram logo depois. O corpo de Helen foi encontrado com várias marcas de tiros, o que caracterizou uma execução sumária.





Envolvido





Nas investigações iniciais acerca do fato, a Polícia descobriu que a mulher teria envolvimento com um ex-presidiário suspeito de ter cometido um duplo homicídio no Município de Camocim, no Litoral Norte do estado (a 373Km de Fortaleza). O caso teria ocorrido no ano passado, ainda por conta da guerra entre facções.





Com a morte de Helen subiu para 19 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2021.





(Fernando Ribeiro)