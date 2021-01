Estudantes da FAL não adiam o sonho e apresentam TCC de forma remota

Um dos momentos mais aguardados nos cursos superiores é a apresentação do trabalho de conclusão de curso, o TCC. Essa é sempre uma experiência emocional, pois o aluno apresenta a pesquisa que representa todo o seu empenho durante a graduação e adiar este momento acarretaria grandes prejuízos para a vida acadêmica dos estudantes.





Devido a pandemia do Covid-19, a Faculdade Alencarina, juntamente com a orientadora Profa. Ma. Julietty Nunes Cardoso, do curso de Serviço Social da FAL, sugeriu a seus alunos que apresentassem seus TCCs em suas próprias casas, por meio da plataforma Google Meet, respeitando as condições de isolamento social.





A Profa. Julietty ressalta, "em virtude da pandemia do covid-19 as bancas de TCC do curso de Serviço Social aconteceram no formato online. A organização das bancas em formato virtual foi possível graças ao trabalho conjunto dos professores, coordenadores e alunos que contribuíram para que esse momento fosse um sucesso".





Dávila Liandra Ribeiro Matos Mendonça foi a primeira aluna da FAL a passar pela experiência. A estudante abordou o tema “Feminismo Negro: história de luta de mulheres negras em busca por igualdade e representatividade”, o momento aconteceu no dia 25 de janeiro. Em depoimento, “diz que foi uma experiência bem única e nova, dá um pouco de nervosismo na hora, principalmente em dá algum problema técnico com a internet, mas foi algo maravilhoso”, afirmou a discente





Segundo a coordenadora do Serviço Social, Claudia dos Santos, antes de interromper as atividades presenciais, os acadêmicos preparavam o TCC e se dirigiam até a instituição para fazerem a apresentação de seus trabalhos. Lá, eles tinham o apoio da orientadora e do suporte técnico para auxiliá-los no necessário. Devido à situação atual, os alunos estão autorizados a conduzir a defesa do TCC remotamente”, salientou.