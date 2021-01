Inspira bastante cuidado o estado de saúde do médico e ex-prefeito de Sobral, Dr. Ricardo Barreto Dias, internado no Hospital da Unimed de Fortaleza com complicações ocasionadas pela Covid-19. Uma infecção detectada recentemente colocou a equipe médica em alerta, uma vez que Ricardão não está responsivo a medicação. Orações são bem vindas!





(Sobral em Revista)