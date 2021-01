“Doria jamais será presidente, ele não consegue nem sair na rua”, afirma capitão Derrite

O deputado federal Capitão Derrite (SP), ex-comandante batalhão da ROTA considerou desastrosa a atuação de João Doria em São Paulo, e se queixou da forma que o governador tucano trata os policiais de SP.





“João Doria não consegue sair na rua. Pergunta se ele vai à Avenida Paulista passear? Não vai, quando vai, é com 400 seguranças… Ele sabe que a popularidade beira a zero. Doria vive de falar mal do presidente e de fazer campanha para ser presidente do Brasil, coisa que nunca será. Jamais será. E não sou eu que estou falando, é a população”, afirmou o parlamentar.





Capitão Derrite ainda criticou e afirmou que Doria “vem fazendo teatrinho” e tentando tirar proveito político com a desgraça do povo, transformando a vacinação em um palanque.





(Folha da República)