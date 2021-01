POLÍCIA CIVIL APREENDE ADOLESCENTE SUSPEITO DE SEIS HOMICÍDIOS EM FORQUILHA

Policiais civis da Delegacia Municipal de Forquilha realizaram uma ação que resultou na apreensão de um adolescente de 16 anos suspeito de cometer seis homicídios na cidade de Forquilha, pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A apreensão ocorreu nessa segunda-feira, no bairro Centro. Contra o suspeito, havia um mandado de busca e apreensão em aberto.





As investigações desencadeadas pela delegacia municipal apontam o envolvimento do adolescente em seis homicídios ocorridos na cidade, sendo dois deles este ano e os outros quatro cometidos em 2020. As investigações indicam ainda que o menor é suspeito de ser o autor de outras duas tentativas de homicídio.





As motivações dos crimes estão relacionadas à disputa por território entre grupos criminosos. O adolescente seria integrante de um coletivo criminoso e atuaria como o responsável pelas execuções de rivais do grupo.





O crime mais recente que possui o adolescente como principal suspeito trata-se da morte de outro adolescente de 15 anos, ocorrida no último dia 9 deste mês, no bairro Edmundo Rodrigues. A Polícia Civil segue investigando os fatos, visando identificar outros crimes relacionados ao suspeito, bem como partícipes da ação delituosa.

Denúncia





