PROFESSORES TEMPORÁRIOS DE SOBRAL DESABAFAM!

"RELATO DE INDIGNAÇÃO E PREOCUPAÇÃO!





Esse título reflete tudo o que nós Professores temporários de Sobral que tem a melhor Educação, estamos sentindo. A Pandemia causou e está causando grandes danos, isso é fato, mas não motivo que possa justificar o que nós estamos sofrendo por parte da secretaria de educação, pois já é de conhecimento que tivemos nossos salários reduzidos 50%, foi muito difícil, mas fomos nos ajustando, afinal, trabalhamos e muito de maneira remota (com nossos equipamentos, mesmo não sendo oficializando a validação dessas aulas). Sabe aquela palavra que ficou mais em evidência no período de Pandemia no meio educacional, reinventar, bem, fomos além. Ao do final do ano (2020) ouvimos o secretário de educação( em uma entrevista de rádio) que teríamos nossos contratos mantidos, nossa! Que alívio!





E agora o qual a realidade?? Bem muitas palavras, discurso bonito, afinal discursar é algo que professor Dr Herbert Lima não deixa a desejar, porém a clareza que queremos ele não fala! Diga- nos por que nos trata assim, como coisa qualquer que além de ficar sem salário , ficamos também sem explicação? A educação de sobral tem todo respaldo devido a quem?! Respeite nossa classe, aja com clareza, você é tão sábio, não se deixe levar por uma politicagem. O que se percebe que só tivemos nossos contratos mantidos durante o ano de 2020 por ser ano eleitoral! Então prefeito Ivo Gomes, que tem um legado plausível, porém, está nos decepcionando, pois o mesmo que fala que está preocupado com a renda das famílias de sobral, que irá abrir seleção para 100 chefes de famílias ( para limpeza da cidade, etc.), está deixando muitas outras famílias sem renda total. Um grupo significativo para a cidade, nós professores temporários.





Merecemos respeito, não somos temporários por escolha, mas sim por falta de oportunidade, já que defendem a bandeira de efetivar o quadro de servidores, faça a convocação do cadastro do último concurso, ou vai esperar vencer para lançar um novo e fazer marketing nas redes sociais que a prefeitura de Sobral valoriza seus professores fazendo concursos?!! A empatia que é tão falada pelo prefeito, não se estende a classe de professores?!